Lacune e ritardi della ricostruzione, summit tra sindacati e parlamentari

Promuovere al più presto un incontro tra le organizzazioni sindacali e il sottosegretario Vito Crimi, insieme al commissario Piero Farabollini, per imprimere una forte accelerazione alla ricostruzione post terremoto e colmare lacune e ritardi, in particolare sul personale degli Usr e sulle normative per la sicurezza e la legalità nel lavoro.

E’ questa la richiesta che Cgil, Cisl e Uil della provincia di Perugia (erano presenti Filippo Ciavaglia per la Cgil, Francesca Rossi e Bruno Mancinelli per la Cisl e Claudio Bendini per la Uil) hanno avanzato nel corso di un incontro con i parlamentari umbri Walter Verini (Pd) e Luca Briziarelli (Lega) che si è svolto presso la Camera del Lavoro di Perugia.

“I parlamentari, rappresentanti di maggioranza e opposizione – riferiscono i sindacati – hanno accolto positivamente la nostra richiesta, convenendo sulla necessità di una svolta rispetto all’attuale situazione di stallo che sta penalizzando enormemente le popolazioni colpite dal sisma nella Valnerina come nelle altre regioni del cratere. Di qui l’impegno a sollecitare l’apertura di un confronto che Cgil, Cisl e Uil nazionali chiedono ormai da molti mesi e che non è più rinviabile, naturalmente coinvolgendo anche gli altri soggetti sociali ed istituzionali che possono portare un contributo in questa sfida decisiva per il futuro dei nostri territori”.

