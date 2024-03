La Via dell'Acqua. Dalla Fontana Maggiore ai Conservoni di Monte Pacciano - Tuttoggi.info

Domenica 24 marzo CAI Perugia e Circolo Ponte D’Oddi organizzano una escursione lungo l’antico acquedotto che da Monte Pacciano arriva al centro di Perugia.



In parte interrato, in parte su maestosi arconi che aiutavano a superare la profonda valle tra il Monte Pacciano e la collina di Perugia l’acquedotto del 1277, poi modificato nel 1320 e nel 1833, costituisce un esempio di archeologia urbana di pregevolissimo valore storico, culturale ed escursionistico.

Il Circolo Ponte D’Oddi si è impegnato a rendere fruibile la vista degli arconi, e a rendere percorribili i tratti di sentiero che li fiancheggiano. Il CAI Perugia ha recuperato una traccia di sentiero che permette di toccare tutti i resti degli archi e giunge fino alla base del Conservone di Monte Pacciano.

L’escursione si svolgerà lungo l’intera giornata con partenza dalla Fontana Maggiore di Perugia alle ore 9,00 arrivo a Monte Pacciano-Conservoni alle 12,00 – 12,30 circa. Il rientro sarà intorno alle ore 14,30 con arrivo alla Fontana Maggiore alle 17,30 – 18,00.

Lunghezza del percorso è di 8 km all’andata e 8 km al ritorno con iun dislivello di circa 200 m.

I soci CAI possono iscriversi mediante il sito www.caiperugia,it i non soci possono iscriversi comunicando la propria partecipazione alla mail posta@caiperugia.it oppure contattando via wathsapp il numero 348 7308325. Per i NON SOCI è necessaria l’assicurazione giornaliera al costo di 5 euro (da pagare alla partenza).

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 13 DI SABATO 23 MARZO

