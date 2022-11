La Ternana non segna più, col Brescia altro 0-0 | Pagelle

Terzo pareggio consecutivo a reti inviolate per le Fere, che non riescono a scardinare il fortino ordinato delle Rondinelle

La Ternana non segna più e col Brescia trova un altro pareggio a reti inviolate. In una partita molto bloccata gli uomini di Lucarelli non riescono a scardinare il fortino dei lombardi, arrivati a Terni con molte assenze.

La partita

9′ pt OCCASIONE TERNANA Cassata aggancia e conclude in diagonale, Andrenacci non ci fa sorprendere.