La Sir sfata il tabù Milano (3-1): è finale Scudetto IMMAGINI

Block Devils intimoriti nel primo set, poi si prendono il secondo 26-24 e chiudono in crescendo. Trento e Monza vanno in Gara5

La Sir Vim Susa Perugia sfata il tabù Milano e con la vittoria esterna per 3-1 i Block Devils chiudono la serie in Gara4 e si prendono la finale Scudetto. Per conoscere la propria avversaria la Sir dovrà attendere Gara5 tra Trento e Monza, dopo la vittoria dei coriacei lombardi per 3-1 in rimonta.

In rimonta vince anche Perugia, che nel primo set soffre il clima infuocato e cede 25-18. Decisiva la seconda frazione, che i ragazzi di Lorenzetti riescono ad aggiudicarsi 26-24. Da quel momento la Sir gioca da Sir e spazza gli avversari con i parziali di 25-20 e 25-18.

Può esplodere la gioia dei fantastici Sirmaniaci, anche questa volta arrivati in massa a Milano per sostenere i Block Devils.

