La Sir parte piano, poi si prende anche Gara2 (3-1) IMMAGINI

I Block Devils cedono il primo set ai padroni di casa, poi escono alla grande alla distanza e vanno sul 2-0 nella serie

Come in Gara1, la Sir parte piano, cede a Verona il primo set, ma poi alla distanza la squadra di Lorenzetti mostra la sua superiorità in tutti i fondamentali, vincendo anche Gara2 al quarto set.

I Block Devils sono sorpresi dalla partenza dei padroni di casa e cedono il primo set 25-21. Stesso risultato con cui Perugia piega la resistenza di Verona.

Poi negli altri due set Giannelli sale in cattedra e le bocche di fuoco di Perugia chiudono i conti con due perentori 25-16 e 25-16 che danno la reale portata della differenza tecnica tra le due squadre.

Tabellino

Rana Verona – Sir Vim Susa Perugia 1-3

25-21; 21-25; 16-25; 15-25

(a seguire servizio completo)