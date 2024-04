La Pupa e il Secchione, spunta un concorrente umbro: è Michele Sciamanna - Tuttoggi.info

Un concorrente umbro, originario di Assisi, tra i protagonisti del reality comedy La Pupa e il Secchione, condotto da Enrico Papi. Lui si chiama Michele Sciamanna ed è originario di Assisi; laureato in chimica, farà coppia con la ‘pupa’ Swamy in quello che viene definito “uno scontro ironico tra due mondi apparentemente opposti: quello delle pupe, dedicate alla bellezza, moda, fitness e vita mondana, e quello dei secchioni, appassionati di studio, libri, videogiochi e tecnologia”.

La Pupa e il Secchione, spunta un concorrente umbro: è Michele Sciamanna

Nello show i concorrenti dovranno sopravvivere cinque settimane tra sfide varie e giochi, stando ai voti di Paola Barale, Aldo Montano e Candida Morvillo. Ogni puntata vedrà l’eliminazione di una coppia. Per andare avanti nel gioco, sarà fondamentale far incontrare le competenze dei due mondi e provare, così, ad arrivare alla vittoria finale. A tentare la vittoria come detto anche Michele Sciamanna, che nella sua presentazione ha spiegato “di essere laureato con il massimo dei voti in scienze chimiche; da bambino ero quello che veniva scelto per ultimo quando si facevano le squadre di calcio e alle elementari e alle medie quando facevano la classica dei più belli io non ero neanche in classifica“. E siccome anche Swamy ha confessato di essere stata bullizzata, ecco nata la coppia che tenterà di arrivare in finale.