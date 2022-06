La piccola e microimpresa nel post pandemia: il 4 giugno un incontro pubblico a Terni - Tuttoggi

Un momento di confronto per artigiani e commercianti

“La micro e piccola impresa di prossimità esercitano ancora un servizio per la collettività del territorio nel post-pandemia ai tempi dell’e-commerce?” è il primo di una serie di appuntamenti che si svolgeranno in tutto il territorio comunale, nei quali commercianti e artigiani potranno portare le proprie idee, segnalare le proprie criticità, e indicare le proprie proposte. Del resto, soprattutto in questo momento storico, è necessario l’impegno di tutti per il bene della piccola impresa e della città.

L’incontro di sabato 4 giugno è aperto a tutta la cittadinanza. Sarà disponibile, inoltre, la diretta Facebook, collegandosi al link: https://fb.me/e/3E5M1tRBM.