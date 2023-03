La pianista Cristiana Pegoraro suona per il Presidente Mattarella - Tuttoggi

Cristiana Pegoraro, una donna che fa la differenza

Quello di Cristiana Pegoraro è infatti un esempio di donna e artista che, grazie alla tenacia, alla costanza e alla voglia di esprimersi, è riuscita a raggiungere traguardi di altissimo livello. Con le sue tournée nei paesi del Golfo, Cristiana Pegoraro è stata la prima donna italiana a tenere concerti di musica classica in Bahrain, nello Yemen e in Oman. È stata anche la prima donna italiana ad aver eseguito, in più occasioni, in concerto, l’integrale delle 32 Sonate per pianoforte di Ludwig van Beethoven e tra i pochi pianisti al mondo ad aver suonato in un solo giorno i 5 Concerti per pianoforte e orchestra di Ludwig van Beethoven. Un’artista che, con il suo esempio, porta con sé un messaggio di speranza e di coraggio per tutte quelle donne che vogliono provare a realizzarsi, superando limiti e pregiudizi. Cristiana Pegoraro, anche ideatrice e direttrice di una kermesse, il Narnia Festival, che offre a ragazze e ragazzi l’opportunità di perfezionarsi lavorando con professionisti affermati per portare avanti i loro sogni nel mondo della musica e dell’arte, vanta collaborazioni con prestigiose orchestre e si esibisce abitualmente in Europa e in America. La prossima tournée la porterà negli Stati Uniti, a New York, a marzo con il programma ‘Donne al centro’, un viaggio musicale e poetico di uguaglianza e libertà.

Donne che lottano per la libertà

“La donna – ha dichiarato Cristiana Pegoraro – è stata da sempre in una condizione arretrata rispetto all’uomo. Negli ultimi tempi si sono fatti dei progressi grazie proprio alle battaglie intraprese. Vale la pena continuare a lottare per l’uguaglianza e la libertà”. Saranno quattro le date del tour: l’otto marzo all’Istituto Italiano di Cultura di New York, il 10 alla Columbus Citizens Foundation, il 15 marzo a Scarsdale (NY), per poi concludere il 18 all’America National Opera Center. Il programma è dedicato all’influenza e all’ispirazione delle donne nella musica e nella poesia e infatti Cristiana Pegoraro suonerà al pianoforte brani dei grandi compositori quali Beethoven, Chopin e Schumann che sono stati ispirati dalle donne della loro vita. L’esecuzione sarà accompagnata dalla lettura di testi poetici, da Gaspara Stampa, poetessa di Padova di cui ricorrono quest’anno i 500 anni dalla nascita, ai nostri giorni, includendo anche poesie della stessa Pegoraro.