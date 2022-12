“La gestione del patrimonio culturale in situazioni di emergenza", incontro a Santo Chiodo - Tuttoggi

Importante incontro in corso fino a domani (16 dicembre) nel Centro Operativo Beni Culturali di Santo Chiodo di Spoleto



“La gestione del patrimonio culturale in situazioni di emergenza” è il titolo del prestigioso convegno nazionale – a cui il Comune su proposta dell’assessore alla cultura Danilo Chiodetti ha dato il patrocinio – in corso fino a domani (16 dicembre) nel Centro Operativo Beni Culturali di Santo Chiodo.

Spoleto quindi, dopo il primo convegno incentrato sul terremoto del 2016 in Valnerina, si pone ancora una volta alla ribalta nazionale, in un settore nel quale è leader. Il convegno è organizzato dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria in collaborazione con l’associazione VirArt ODV e finanziato dalla Direzione Generale Educazione, Ricerca ed Istituti Culturali del Ministero della Cultura. Verterà sui temi del recupero, conservazione e messa in sicurezza dei beni culturali in situazioni emergenziali allargando gli orizzonti geografici, con l’intenzione di esplorare, approfondire e mettere in dialogo le esperienze di recupero e gestione nelle catastrofi naturali che hanno colpito il nostro paese negli ultimi anni. Vedrà interventi di illustri relatori delle professioni legate al tema del convegno e delle istituzioni protagoniste delle attività di recupero, messa in sicurezza e restauro in situazioni di emergenza e calamità naturale: architetti, restauratori, storici dell’arte e di tutti i professionisti che lavorano in contesti emergenziali su specifici casi di recupero e messa in sicurezza in situazioni limite.