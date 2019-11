La Facoltà di Legge dell’Università del Missouri, Kansas City, rinnova la sua collaborazione con Spoleto

share

Dopo il successo del primo incontro avvenuto nel 2017, torna a Spoleto il gruppo di avvocati, giuristi e professori provenienti dalla scuola di formazione continua di legge dell’Università del Missouri, Kansas City, USA condotto da Daniel Mc Carrol (Direttore del dipartimento di Continuing Legal Education) e dal Prof. Jeffrey E. Thomas (Preside associato per le relazioni internazionali).

La visita formativa alla città del Festival si è inserita all’interno dei programmi di formazione che si svolgono annualmente in Europa (Oxford, Parigi, Roma).

Nella ricca agenda della giornata dell’11 novembre, in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati di Spoleto presieduto dall’Avv. Maria Letizia Angelini Paroli, si sono succeduti gli incontri con il Presidente del Tribunale Dott. Silvio Magrini Alunno, i Giudici Dott. Simone Salcerini e Dott.ssa Maria Silvia Festa presso il Tribunale di Spoleto, i quali con entusiasmo e viva partecipazione hanno esposto il funzionamento del diritto italiano ponendolo a confronto con quello americano.

Presso il Tribunale di Spoleto inoltre il gruppo di professionisti ha potuto anche assistere dal vivo ad un’udienza di un processo penale con i Giudici Dott. Luciano Padula, Dott. Luca Cercola, Dott. Tommaso Sdogati, e con Pubblico Ministero Dott.ssa Federica Filippi, ponendo domande e partecipando di fatto ai lavori.

A seguire la visita nel suggestivo palazzo della Procura con il Procuratore Dott. Alessandro Giuseppe Cannevale, ambiente che ha suscitato curiosità e stupore per il suo incredibile connubio tra legge, arte e storia.

Al termine della mattinata il Sindaco Umberto de Augustinis ha accolto gli avvocati americani in Municipio omaggiandoli con il volume che racconta la storia del Ducato Longobardo e ricordando l’importanza della storica relazione tra gli Stati Uniti e la nostra città grazie all’opera avviata dal Maestro Gian Carlo Menotti.

Questa collaborazione nasce con lo stesso spirito di vicinanza e collaborazione tra i due Paesi, e conferma ancora una volta le incredibili potenzialità della città di Spoleto.

Di seguito il programma della giornata.

University of Missouri Kansas City (USA) – School of Law

Continuing Legal Education Abroad

Rome – Spoleto November 3-13, 2019

November 11, 2019 – SPOLETO

10.15 AM (Court) Welcome meeting with Avv. Maria Letizia Angelini Paroli (Bar Association President)

10.30 AM (Court) Criminal Trial observation (Trial Judges: Dott. Luciano Padula, Dott. Luca Cercola, Dott. Tommaso Sdogati)

11.15 AM (Court) meeting with Dott. Silvio Magrini Alunno (President of the Court), and Judges Dott. Simone Salcerini and Maria Silvia Festa

11.45 AM (Prosecutor Office) meeting with Chief Prosecutor Dott. Alessandro Giuseppe Cannevale

12.15 PM (City Hall) welcome meeting with the Mayor of the City of Spoleto, Dott. Umberto De Augustinis (Director for the Institutional Relations of the Italian Supreme Court – Corte di Cassazione Rome).

1.00 PM (Ristorante Pentagramma) lunch break with Bar Association representatives

3.00 PM (Duomo di Spoleto – Ponte delle Torri) visit / tour

Hanno collaborato per la iniziativa l’Avv. Carmelo Parente, la Dott. Elisa Bassetti della scuola di lingue Artelingua Language Courses, il Maresciallo Roberto Pilia dell’Arma dei Carabinieri ed il Dott. Gilberto Giasprini consulente del Comune di Spoleto.

share

Stampa