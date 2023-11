La doppia palestra del Pieralli inaugurata con una premiazione IMMAGINI

La struttura in piazzale Anna Frank consegnata dalla Provincia. La coppa delle ragazze della pallavolo

Una doppia palestra per il lice Liceo A. Pieralli di Perugia, in piazzale A. Frank. Una struttura, quella consegnata oggi (lunedì) dalla Provincia di Perugia, (rappresentata dalla consigliera con della all’edilizia scolastica Erika Borghesi) rinnovata con servizi igienici e spogliatoi completamente ristrutturati

“Tutta la nostra struttura appartiene alla Provincia di Perugia – ha spiegato Simona Zoncheddu, dirigente Liceo “A. Pieralli” – e con Erika, mi sono interfacciata sempre per riuscire a portare a termini i lavori. Ringrazio tutto l’ufficio tecnico della Provincia per averci riconsegnato una palestra bella e funzionale. Vi lascio con una riflessione sui valori dello sport che sono: solidarietà, amicizia e autostima oltre che sacrifici perché non sempre è facile conciliare sport e studio”.

A seguire la consigliera Borghesi ha ringraziato i tecnici della Provincia Moretti e Marozzi che hanno seguito il lavoro. “Questa è stata la mia scuola – ha proseguito Borghesi – e ho un bellissimo ricordo, ma quando rientrando ho trovato gli stessi allestimenti ho capito che era necessario intervenire con tempestività. Ragazzi vi affido questa bella struttura tenetela come se fosse casa vostra. Alle ragazze della pallavolo, sport che io ho praticato, ricordo che per giocare in squadra serve rispetto e amicizia sia nelle vittorie che nelle sconfitte, sono proprio queste ultime che, talvolta, ci aiutano a crescere”.

Clara Pastorelli, assessore allo sport del comune di Perugia, nel suo saluto ha precisato che Comune e Provincia di Perugia, in sinergia, stanno investendo nei luoghi dello sport.

A premiare le ragazze della pallavolo sono stati Andrea Piacentini direttore tecnico del settore giovanile della Sir e Francesco Biancalana responsabile del progetto la “Sir a scuola”: “L’inaugurazione di una palestra – hanno detto – è sempre una festa, parlare di sport provoca benessere psicofisico, questo concetto è il fulcro del nostro progetto per le scuole”.

A chiudere la mattinata è stata la coppa alzata in alto dalle ragazze della pallavolo, capitanata da Aurora Gaggia, che insieme all’allenatore Patrizio Arcangeli (Prof. di Scienze Motorie Liceo Pieralli), ha festeggiato il traguardo: “Sono stato un anno in questa scuola ma abbiamo – ha spiegato Arcangeli – subito formato un buon gruppo. Le sfide sono state difficili, siamo finiti un girone di altissimo livello e ci siamo dovuti accontentare del secondo posto, se fossimo stati in altro girone il risultato sarebbe stato migliore. La dirigente scolastica che è venuta a seguire la finale ci ha inorgoglito e seri molto felici. Grazie a tutti quelli che ci hanno supportati”.

I lavori eseguiti

La provincia di Perugia ha provveduto alla rimozione della vecchia pavimentazione della palestra con l’installazione di una nuova pavimentazione sportiva in gomma con resina poliuretanicamad alta resistenza all’usura (con tracciamento delle zone da gioco) ed adatta al basket, alla pallavolo al calcio a 5 ed altre discipline ginniche.

Installato un nuovo impianto di illuminazione con corpi illuminanti a LED ad alta efficienza energetica e conforme alle norme di sicurezza e direttive del CONI per le palestre sportive. Si è provveduto alla totale sostituzione degli infissi in ferro esistenti, sia della palestra che degli spogliatoi, con nuovi infissi in alluminio anodizzato con profili a taglio termico e lastre di vetro termo emissivo a doppia camera e resistente agli urti in conformità alla normativa con finestre apribili con congegno elettro-meccanico.

Eseguita la ristrutturazione totale degli spogliatoi e dei servizi igienici con la rimodulazione e ottimizzazione degli spazi esistenti e rifacimenti di tutti gli impianti idrici-sanitari (acqua calda) ed elettrici di illuminazione con realizzazione di nuovi impianti ad alta efficienza energetica. Realizzato anche un bagno per utenti diversamente abili, con l’abbattimento delle barriere architettoniche.