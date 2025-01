La Befana torna a volare sopra a Foligno, grandi e piccini in piazza per l'evento | VIDEO - Tuttoggi.info

Dopo anni di assenza, i Vigili del Fuoco hanno fatto rivivere la magica tradizione del volo della vecchina dal Torrino del Palazzo Comunale

Tutti con il naso all’insù, ieri pomeriggio in piazza della Repubblica a Foligno, per il tanto atteso ritorno della Befana Volante. Dopo anni di assenza, la tradizionale manifestazione ha incantato nuovamente grandi e piccini con uno spettacolo che ha tenuto i presenti con il fiato sospeso.

Come da programmi, alle 17:30, la vecchina più amata dai bambini si è lanciata dal Torrino del Palazzo Comunale, sorvolando il centro storico fino al palazzo delle Canoniche. Un volo spettacolare di alcune decine di metri, reso possibile grazie all’abilità e alla dedizione dei Vigili del Fuoco del distaccamento folignate.

Circa venti pompieri hanno prestato servizio volontario per realizzare l’evento. La Befana, interpretata da uno dei vigili del fuoco opportunamente imbracato e assicurato, è atterrata presso il grande albero di Natale in largo Carducci, dove altre Befane l’attendevano per distribuire dolciumi a tutti i bambini presenti.

L’iniziativa, organizzata da Confcommercio in collaborazione con il Comune di Foligno e l’Associazione Nazionale Carabinieri, ha rappresentato uno dei momenti più suggestivi del calendario natalizio cittadino, regalando un pomeriggio di magia e divertimento a tutta la comunità folignate.