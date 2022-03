Karima “No filter” apre ufficialmente la stagione di Visioninmusica 2022

Parte ufficialmente venerdì 25 marzo con il concerto di Karima la nuova stagione di Visioninmusica, in programma all'Auditorium Gazzoli di Terni

Parte ufficialmente venerdì 25 marzo con il concerto di Karima la nuova stagione di Visioninmusica, in programma all’Auditorium Gazzoli di Terni. Per celebrare il diciottesimo compleanno della rassegna, la direttrice artistica Silvia Alunni ha affidato ad una voce femminile l’apertura in abbonamento del festival di musica di qualità e crossover creato nel 2004 e che ha visto ospitare, nel corso delle diverse stagioni, alcuni dei più apprezzati musicisti internazionali.

Apripista del programma, in corso fino al 13 maggio, sarà il nuovissimo No Filter, un progetto ‘senza filtri’ dove la musica di Karima, contaminazione di jazz e pop, si presenta in una rinnovata versione acustica intima e ancor più espressiva. No Filter è anche il titolo del suo ultimo album, prodotto da Aldo Mercurio per Parco della Musica Records e Jando Music, con gli arrangiamenti di Piero Frassi.

In questo lavoro Karima affronta con con un’interpretazione personale e autentica una magnifica selezione di intramontabili successi: “Dal primo incontro – afferma – con i miei compagni di lavoro abbiamo sentito l’esigenza di creare un nuovo progetto, lontano dalle mie precedenti esperienze musicali, che mi potesse dare nuovi stimoli. L’elaborazione è stata complessa, ma al tempo stesso spontanea e immediata, tanto che in due giorni abbiamo inciso tutto, scegliendo di fare al massimo due registrazioni per ogni pezzo, così da conservare le migliori emozioni che si trasmettono sempre nelle prime volte. Cercavo inoltre un suono che mi identificasse, ragion per cui abbiamo scelto di utilizzare solo strumenti acustici”.

In concerto, come in sala di registrazione, Karima si avvale di persone speciali, amici e grandi musicisti: Gabriele Evangelista al contrabbasso, Bernardo Guerra alla batteria (che a Terni sarà sostituito da Andrea Beninati) e Piero Frassi che, con la sua penna e la lunga collaborazione con Karima, è riuscito a vestire la sua voce con le sorprendenti Walk on the Wild Side, Tears in Heaven, Come Together e Man in the Mirror.

Nella vocalità di Karima convivono e si esprimono i colori del soul, del blues e perfino del gospel. Da Livorno, sua città natale, eredita la permeabilità alle contaminazioni. Fin da bambina, sostenuta dal suo talento, si avvicina alla musica partecipando prima a Bravo Bravissimo e poi a Domenica In. Nell’ottobre del 2006 entra nel programma Amici di Maria De Filippi. Si classifica al terzo posto e vince il premio della critica, decretato all’unanimità dalla giuria tecnica, che la ritiene la nuova voce più interessante del panorama musicale italiano. Nello stesso anno Karima sigla il suo primo contratto discografico con Sony Bmg e incide il suo primo album. Nonostante la giovane età, Karima ha già una lunga e variegata esperienza artistica, tra cui spicca il Festival di Sanremo nel 2009 e soprattutto la collaborazione con Burt Bacharach. Ha inoltre aperto i concerti di Whitney Houston e di John Legend. Ha collaborato con Dado Moroni, Riccardo FIoravanti e con Stefano Bagnoli.

Venerdì 25 marzo 2022 – Ore 21:00

KARIMA No filter

KARIMA • voce

PIERO FRASSI • pianoforte

GABRIELE EVANGELISTA • contrabbasso

ANDREA BENINATI • batteria

AUDITORIUM GAZZOLI

Via del Teatro Romano, 13 – Terni

Biglietti:

Intero: € 25,00

Ridotto: € 21,00