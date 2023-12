Joan Mirò: a Palazzo Trinci 47 opere del pittore surrealista

Si tratta di opere tra litografie e serigrafie, realizzate negli anni’70. Si tratta di due serie realizzate a Palma di Maiorca.

Palazzo Trinci, a Foligno, ospiterà, dal 20 dicembre fino al 7 aprile prossimo, 47 opere di Joan Mirò – esponente spagnolo di spicco del surrealismo – tra litografie e serigrafie, realizzate negli anni’70. Si tratta di due serie realizzate a Palma di Maiorca: la prima, intitolata “Serie Mallorca”, fu esposta nel 1973, esattamente 50 anni fa e si compone di quattro gruppi di 9 opere ciascuna, di cui due in monocromia (bianco e nero) e due a colori mentre la seconda, la “Serie Gaudì”, dai colori fluorescenti, Miró la dedicò al suo grande amico e architetto spagnolo, autore della “Sagrada Familia” di Barcellona.

La mostra rientra nelle celebrazioni per la nascita dei 130 anni dell’artista

“La mostra rientra nelle celebrazioni a 130 anni dalla nascita dell’artista – ha detto Alessandro Masi, curatore dell’esposizione nel corso della conferenza stampa di presentazione – e a 40 anni dalla sua morte. L’importanza dei due cicli consiste nel loro particolare valore sperimentale, volto a registrare in modo indipendente le varie fasi del processo di incisione, a verificare la complessità e le potenzialità del mezzo grafico. Come nella prima, come pure nella seconda serie, lo stile di Mirò si caratterizza per le tonalità smaglianti e per una dinamica ritmica formale”.

“Uno speciale regalo di Natale alla città”

Il sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini, ha detto che “abbiamo voluto fare uno speciale regalo di Natale a Foligno allestendo una grande mostra di spessore internazionale con le opere di Mirò. L’altro motivo di grande soddisfazione sta nel fatto che tutti i folignati residenti, grazie ad una decisione fortemente voluta da questa amministrazione, hanno la possibilità di accedere in maniera completamente gratuita ai musei comunali. Con l’occasione invito anche a ritirare la ‘Foligno Card’, una tessera gratuita che dal momento del primo ingresso ad un museo comunale offre la possibilità di visitare gratis non solo Palazzo Trinci ma anche il museo archeologico di Colfiorito, il museo naturalistico di Colfiorito, il museo della Quintana, l’Oratorio del Crocifisso e l’Oratorio della Nunziatella. E’ un evento capace di attrarre flussi di visitatori da fuori regione che potranno vivere al meglio la magia del Natale ‘al centro del mondo’” L’assessore alla cultura, Decio Barili, ha parlato di “voglia di crescere di questa città. E i luoghi culturali sono della comunità”. Barili ha annunciato due prossimi appuntamenti, sempre a Palazzo Trinci: l’esposizione di una copia della Madonna di Foligno, proveniente da una collezione privata, e l’inaugurazione di una mostra su Benvenuto Crispolti. Per l’assessore al turismo Michela Giuliani “la promozione della città passa attraverso proposte culturali che diventano di interesse turistico”.

Alla presentazione dell’evento erano presenti, tra gli altri, anche il vicesindaco Riccardo Meloni e la consigliera comunale Daniela Flagiello.