Istituto Foligno 3, fino a ottobre la reggenza. I genitori: “Perplessi”

Domani scade l'interpello sui nomi. La ex Lazzari quasi certa

Una reggenza per l’Istituto Foligno 3. La svolta sul tema dell’Istituto comprensivo Foligno 3 è arrivata ieri sera, anche se ci si aspettava di più. Il tema è il ruolo della dirigente scolastica Paladino, al centro delle polemiche per le sue assenze. Dopo le proteste dei genitori e pressioni arrivate da più fronti, la dirigente dell’Ufficio scolastico regionale Antonella Iunti ha deciso di concedere la reggenza. Il sito dell’Usr presenta infatti l’interpello per chi vorrà ricoprire tale ruolo (in pole l’ex dirigente Simona Lazzari, adesso all’Itt Da vinci).

La reggenza limitata per l’Istituto Foligno 3

Il problema è che tale reggenza sarà limitata nel tempo. Il periodo previsto è infatti dal 12 settembre al 6 ottobre. Poi si vedrà. E’ proprio questo che non piace ai genitori, che parlano di problema spostato più in là. “Una situazione transitoria, che lascia perplessi”, dice il presidente del consiglio d’istituto Massimo Badiali.

L’interpello dell’Usr scade a mezzanotte. Domani si saprà chi sarà ufficialmente la reggente dell’Istituto Foligno 3.