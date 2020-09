Edilizia scolastica, in via di conclusione i lavori nei plessi di Foligno e Spoleto - Tuttoggi

Interventi, molti dei quali già conclusi ed altri, relativi ad interventi esterni agli edifici in questione, che termineranno la prossima settimana,

Negli istituti superiori dello spoletino e folignate l’area edilizia scolastica della Provincia di Perugia ha eseguito una serie di interventi, molti dei quali già conclusi ed altri, relativi ad interventi esterni agli edifici in questione, che termineranno la prossima settimana, che permettono un avvio di anno scolastico regolare per quanto attiene la materia specifica.

Foligno

A Foligno si sono conclusi i lavori all’Edificio “I.P. Orfini” – “L.C. Frezzi”, Magistrale “Beata Alngela”, I.T. “Scarpellini”, L.S. “G. Marconi” edificio ex fonderie.

A Nocera Umbra all’I.S. “Dante Alighieri” entro il 18 settembre saranno terminati gli interventi della copertura della palestra.

Altrettanto per la prossima settimana è prevista l’ultimazione della manutenzione della copertura dei laboratori dell’I.T. “F.lli Campani” e infissi.

Spoleto

A Spoleto tutto in regola per il L.C. “Sansi”, Magistrale “Elladio”, L.S. “Volta” edificio ex IPSIA.

All’Alberghiero “De Carolis” sono in dirittura di arrivo gli interventi agli spogliatoi per gli addetti alle cucine. .