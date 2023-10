Istituto Comprensivo Spoleto 2, torna la Code Week - Tuttoggi.info

Coding protagonista nei plessi dell'Istituto comprensivo Spoleto 2 grazie alle attività annuali ed alla Code week

Ha preso il via il 7 ottobre Code Week, la Settimana europea della programmazione, lanciata nel 2013. Un evento che nasce dall’idea di mostrare ai giovani, agli adulti e agli anziani come dare vita alle proprie idee con la programmazione.

l’Istituto Comprensivo Spoleto 2 ormai da anni, in modo sempre più articolato e distribuito su varie discipline, dedica, ad ogni classe della Primaria e Secondaria di primo grado della propria scuola, almeno 2 ore ad attività laboratoriali sul pensiero computazionale. Giochi, webinar interattivi, creazione di algoritmi, cacce al tesoro, esperimenti di dettato digitale online e chi più ne ha ne metta!

Ormai da 5 anni le secondarie Pianciani e Pascoli con la preziosa collaborazione degli alunni della Primaria Sordini, si aggiudicano il certificato di eccellenza che premia le scuole più attive a livello europeo. La sfida Code Week 4 All prevede il collegamento di attività di programmazione organizzate da più di 10 insegnanti di varie materie, e sviluppa nei ragazzi la capacità di ragionare in modo computazionale, attraverso un processo mentale che consente di risolvere problemi di varia natura seguendo metodi e strumenti specifici, pianificando una strategia; abituando l’alunno al rigore rendendo possibili gli atti creativi. Il pensiero computazionale attiene al mondo delle idee e delle strategie, è per tutti e in ogni luogo: può essere applicato a qualunque situazione ed essere appannaggio non solo degli informatici.

La scuola, tra i suoi compiti fondamentali, ha quello di preparare gli studenti alle professioni future, allo sviluppo di competenze che gli permettano di gestire situazioni complesse. La capacità di risolvere problemi, partorire idee, sviluppare creatività, imparare dagli errori, lavorare in squadra sono competenze importanti richieste dal mondo del lavoro di oggi.

La code week è gestita da volontari: gli ambasciatori coordinano l’iniziativa nei loro paesi, ma ogni cittadino può organizzare la propria attività. Tutte le scuole di ogni livello e tutti gli insegnanti sono invitati a partecipare per dare l’opportunità ai loro studenti di esplorare la creatività digitale e la programmazione. Gli insegnanti possono accedere a risorse gratuite, programmi già preparati, corsi di introduzione online e altri materiali utili per portare la programmazione e la tecnologia all’interno di tutte le materie e classi.