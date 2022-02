Istituti superiori Nocera Umbra, iscrizioni raddoppiate

Plauso anche del sindaco Virginio Caparvi per il grande risultato

Sfiorano i 60 con un incremento di oltre il 50 per cento le iscrizioni agli Istituti superiori di Nocera Umbra. Risultati che fanno parlare di grande soddisfazione, grazie alla sinergia tra i diversi ordini scolastici e le varie aree per far conoscere l’Offerta Formativa del Liceodelle Scienze Umane e dell’Istituto Tecnico Industriale Elettrotecnico.

Ambiente per crescere

L’obiettivo di costruire un ambiente dove tener conto delle attitudini e potenzialità, dei talenti e delle fragilità dei ragazzi è stato molto apprezzato dalle famiglie, consapevoli che ogni ragazzo, che entra adolescente alle superiori, poi esca un giovane adulto, soggetto responsabile, cittadino consapevole. Una risposta del territorio nocerino e non solo che conferma come l’utenza abbia colto il valore delle numerose attività che caratterizzano l’Istituto in entrambi i suoi due indirizzi.

La scuola si apre al territorio

“Si tratta di un incremento davvero sostanziale della popolazione scolastica della nostra scuola – afferma la Responsabile della Commissione Orientamento, Gina Scattolini – che ci consentirà di attivare scelte scolastiche di grande prestigio. E se “Gli istituti scolastici sono come quel campo che racchiude una perla: per averla vale la pena di vendere tutti i propri beni, nessuno escluso, al fine di acquistare quel campo”(Simone Weil). e il Sigismondi non può che essere fiero di quel processo continuo e graduale che è l’orientamento con cui la scuola si apre al territorio per far conoscere la dimensione istruttiva e formativa del proprio ambiente scolastico”.

Il preside: “Orgoglio per il grande lavoro”

Molto soddisfatto anche il dirigente scolastico, Leano Garofoletti: “Sono molto orgoglioso dei risultati ottenuti con le iscrizioni per il nuovo anno scolastico – spiega Garofoletti – Tutto ciò è una chiara dimostrazione di come la nostra scuola è stata capace di individuare le esigenze formative dei giovani del territorio locale e limitrofo. Al mio fianco ho valide professionalità che mi supportano, a partire da coloro che si occupano dell’Orientamento fino ad arrivare a chi pensa a dare visibilità al nostro istituto curando il Marketing. Un ringraziamento speciale va, da una parte ai nostri studenti, già iscritti, che hanno preso parte alle varie iniziative di orientamento, testimoniando, durante i laboratori, la loro proficua esperienza scolastica e dall’altra alle famiglie dei ragazzi che hanno scelto i nostri due indirizzi, dandoci fiducia. Ricordo anche l’impegno del personale Ata e di segreteria, degli enti locali e di tutti coloro che, in modo sinergico, si sono impegnati e continueranno a farlo per rendere la nostra scuola un luogo sicuro, protetto e altamente formativo per i nostri studenti”.

Il plauso del sindaco Caparvi

Plauso al grande lavoro anche dal sindaco Virginio Caparvi: “Ottenere un così alto numero di iscrizioni rappresenta un forte motivo d’orgoglio per la scuola di Nocera Umbra e per la stessa città. È stato ripagato un lavoro corale che il dirigente scolastico, i docenti ed anche tanti studenti hanno portato avanti nel corso degli anni con serietà e dedizione. A loro il ringraziamento più sincero e una sempre rinnovata disponibilità ad essere al loro fianco sia nelle piccole questioni quotidiane sia nelle sfide che ci attendono nel futuro”.