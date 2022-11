Iniziati i lavori di riqualificazione delle aree esterne del castello di Migliano - Tuttoggi

Gli interventi permetteranno una migliore fruizione di tutta l’area pedonale con anche il superamento delle barriere architettoniche

Sono iniziati lunedì 7 novembre i lavori di riqualificazione delle aree esterne pedonali del castello di Migliano. Si tratta di un intervento del valore complessivo di 181mila euro con il quale il Comune di Marsciano ha partecipato, nel 2020, ad un bando della Regione Umbria destinato ad interventi di rigenerazione urbana ottenendo il completo finanziamento dell’opera.

L’intervento in corso di realizzazione, la cui conclusione è prevista ad inizio primavera 2023, è finalizzato ad una complessiva riqualificazione da un punto di vista architettonico di tutta l’area pedonale esterna al castello, con in particolare la realizzazione di pavimentazioni, ricostruzione delle scalinate, posizionamento di ringhiere, rifacimento delle recinzioni in legno ammalorate ed altre opere connesse, tra cui interventi volti al superamento delle barriere architettoniche.