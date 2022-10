Inflazione, a Terni l'energia al +119% | Impennata per latte e pasta - Tuttoggi

Inflazione, schizzano i prezzi di latte, pasta e riso. Critica la situazione delle bollette; energia segna +119% e gas +66%

Ancora in salita l’inflazione a Terni che nel mese di settembre cresce al 9%, in linea con il dato nazionale provvisorio pari all’8,9, soprattutto a causa dei continui e generalizzati aumenti dei prezzi degli alimentari.

Dal bollettino di settembre diffuso dall’ufficio Servizi statistici del comune di Terni risulta per il latte e la pasta un incremento anno di oltre il 30%, per il riso del 40%.

Inflazione, critico il dato delle bollette

Seppure invariato rispetto ad agosto, rimane critico il dato riguardante le bollette: energia elettrica +119,5% in un anno e gas + 66%. Il combinato effetto della crescita dei prezzi degli alimentari e del caro bollette si riflette sul capitolo Servizi ricettivi e di ristorazione che registra un +0,9% su base mensile e +7,2 su base annua.

Molto più contenuti e ben al di sotto del valore medio dell’inflazione i rincari della fornitura acqua e raccolta rifiuti rispettivamente + 5,9 e + 3,9% su base annua.