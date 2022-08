Incubo incendi, brucia ancora Guardea "Situazione drammatica" | Evacuati abitazioni e ristoranti - Tuttoggi

Torna l'incubo incendi. In fiamme ancora bosco a Guardea. Squadre di terra e di aria dei Vigili del fuoco impegnate su due fronti

Ancora l’incubo incendi torna a far paura nelle zone di Guardea e Lugnano. Guardea, già tormentata dalle fiamme nei giorni scorsi con ettari di bosco divorati da un vasto incendio, è interessata da un nuovo vasto incendio che, dal pomeriggio di oggi 1 agosto, sta divorando le colline circostanti il paese dove, a quanto si apprende, le fiamme rischiano di lambire le abitazioni. “”Situazione di nuovo drammatica” – così il comune di Guardea tramite social descrive la situazione di questi minuti.

Case e ristoranti evacuati per incendi, sindaco sul posto

Il sindaco di Guardea, Giampiero Lattanzi, contattato da TO telefonicamente era a pochi metri dalle fiamme e stava assistendo alle operazioni di spegnimento degli incendi a ridosso di un’abitazione: “La situazione è drammatica, sono stati evacuati case e agriturismi. Gli elicotteri non riescono a contenere il fronte del fuoco ed è arrivato anche un canadair”. Il fuoco, secondo quanto appreso da TO, è stato appiccato in due luoghi distinti e difficilmente accessibili e, al momento, non si eslude l’ipotesi dolo.