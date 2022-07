Incendi a Terni, giornata nera | Bruciano boschi in serie, paura a Guardea - Tuttoggi

Incendi a Terni, gironata d'inferno per i Vigili del Fuoco. Boschi in fiamme a Guardea, Orvieto e Montecchio

Giornata nera per gli incendi a Terni e provincia. Purtroppo gli incendi si sono succeduti in modo costante per tutto il corso della giornata di oggi, 20 luglio, interessando varie zone della provincia di Terni.

Incendio a Guardea

Il primo incendio che ha messo in allarme i Vigili del fuoco di Amelia, Terni e Spoleto è stato quello di Guardea, dove nel primo pomeriggio si è sviluppato un vasto incendio in un bosco nei pressi di Selvarelle che ha spinto il Dos a chiedere l’intervento di due elicotteri dei Vigili del fuoco. Le operazioni di spegnimento, quando è ormai la tarda sera del 20 luglio, sono ancora in corso e in supporto sono state allertate e sono in zona anche squadre di Colonna Mobile VF di Treviso e Teramo. Secondo quanto è stato possibile apprendere l’incendio, spinto dalle forti raffiche di vento, è arrivato a minacciare il centro abitato, suscitando paura tra alcuni residenti di Guardea. Tre squadre a terra sono state schierate a protezione delle case, dall’alto due elicotteri, uno della flotta aerea del Corpo nazionale e un altro della Regione, hanno effettuato lanci d’acqua per contenere il fronte di fiamma.