Incontro social per rilanciare il territorio: l'idea del Comune di Bevagna

La condivisione è la chiave delle scelte migliori: ecco perché il Comune di Bevagna si sta organizzando per programmare insieme ai suoi cittadini la ripartenza. E proprio con l’obiettivo di un confronto, di uno scambio di idee per organizzare unitamente la ripresa, l’Amministrazione ha pensato di organizzare due incontri in videoconferenza, per dialogare sulle attività presenti nel territorio e ragionare tutti insieme su come superare, oltre l’emergenza sanitaria, l’emergenza economica che ha colpito duramente tutto il Paese.

Gli appuntamenti

Il primo incontro è in programma domani, giovedì 14 maggio, alle ore 17.30 ed è rivolto principalmente alle aziende agricole, alle attività ricettive, ristoranti, bar e commercianti, mentre l’altro è previsto il 15 maggio alle ore 21 e coinvolge in particolare le attività commerciali e produttive. Ugualmente è in fase di programmazione un incontro con le associazioni e con quanti operano nel terziario, con l’intento di ‘spingere’ sul turismo, mettendo in evidenza le eccellenze del territorio, che sono molte e in grado di fare la differenza.

“Per rilanciare il territorio”

Chiunque lo desideri può collegarsi tramite la piattaforma GoToMeeting con l’Amministrazione, tutte le informazioni sono disponibili sul sito del Comune di Bevagna e per maggiori indicazioni si può scrivere all’indirizzo info@comune.bevagna.pg.it. “Stiamo lavorando con tutte le nostre energie per rilanciare il territorio e abbiamo intenzione di farlo insieme ai cittadini, con un lavoro di squadra che presto darà i suoi frutti – spiega il sindaco Annarita Falsacappa -. Nel momento della ripresa non ci faremo cogliere impreparati, anche perché Bevagna ha le carte in regola per rispondere alle tante richieste del visitatore moderno”.