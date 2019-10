“Incontri indimenticabili”, a Palazzo Baldeschi, Gianni Dessì, artista e già Presidente dell’Accademia Nazionale San Luca

share

E’ Gianni Dessì, artista già Presidente dell’Accademia Nazionale di San Luca di Roma, l’ospite speciale che dialogherà con il curatore Paolo Nardon nel prossimo “incontro indimenticabile” che si tiene domani 29 ottobre, alle 17.30, a Palazzo Baldeschi al Corso. Si tratta dell’ultimo appuntamento del programma di visite d’autore organizzato dalla Fondazione CariPerugia Arte nell’ambito della mostra d’arte contemporanea “Unforgettable Umbria”.

Proprio come Presidente dell’Accademia Nazionale di San Luca Gianni Dessì ha collaborato con la Fondazione CariPerugia Arte in occasione della mostra “Da Raffaello a Canova, da Valadier a Balla. L’Arte in cento capolavori dell’Accademia Nazionale di San Luca” allestita nel 2018 sempre negli spazi di Palazzo Baldeschi. Nel percorso espositivo Unforgettable Umbria è presente con l’opera “Grigio-Grigio” realizzata nel 1999.

Quella di domani sarà dunque l’ultima opportunità per offrire ai visitatori una lettura ricca di aneddoti e sorprese della mostra che, in occasione della Festa della Rete che si tiene a Perugia dall’8 al 10 novembre, è stata prorogata fino al 10 novembre.

Al termine della visita è previsto un aperitivo sulla splendida terrazza di Palazzo Baldeschi. Il costo, comprensivo del biglietto d’ingresso, è di 10 euro.

Prenotazione obbligatoria: palazzobaldeschi@fondazionecariperugiaarte.it

#UnforgettableUmbria #CariPerugiaArte

share

Stampa