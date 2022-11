Traffico bloccato a causa di uno scontro tra due utilitarie. Interviene ambulanza

In via Pellini, all’altezza dell’imbocco per la clinica Liotti, incidente nel pomeriggio. Si è verificato uno scontro tra due utilitarie scure, che ha bloccato la strada con pattuglia della municipale all’imbocco dalla galleria Kennedy e dall’altro parte. Traffico deviato.

Articolo in aggiornamento