Incidente sulla E45, strada chiusa e poi riaperta a Balanzano - Tuttoggi.info

Disagi alla viabilità lungo la E45 a Perugia martedì mattina per un incidente stradale che ha comportato la chiusura anche della carreggiata all’altezza di Balanzano, in direzione Città di Castello. Secondo quanto reso noto dall’Anas, l’incidente ha coinvolto due veicoli e si è verificato al km 68 della strada statale 3 bis “Tiberina”, la E45 appunto, nel territorio comunale di Perugia. Intorno alle 9,30 la viabilità è stata ripristinata e la carreggiata precedentemente chiusa riaperta.

Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.

(foto di repertorio)