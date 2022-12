Incidente stradale a Sant'Anatolia, donna ferita - Tuttoggi

Incidente tra due auto al bivio di Sant'Anatolia di Narco nel primo pomeriggio di venerdì lungo la Tre Valli

Incidente stradale nel primo pomeriggio di venerdì lungo la statale 685 Tre Valli a Sant’Anatolia di Narco. Il sinistro – tra due veicoli – è avvenuto all’altezza del bivio per il centro cittadino, per cause in corso di accertamento da parte della polizia stradale di Foligno. Si sarebbe trattato comunque di una mancata precedenza all’incrocio.

Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Spoleto, che hanno provveduto ad estrarre da uno dei veicoli coinvolti le persone all’interno, ed un’ambulanza del 118. Una donna è stata trasportata in ospedale per accertamenti.