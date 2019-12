Incidente mortale su E45, coinvolte 3 auto - Tuttoggi

Nella sera di oggi si è verificato un incidente mortale lungo la direttrice dell’E45 tra Terni e Perugia, all’altezza di San Gemini Nord. Secondo quanto è stato possibile apprendere, l’incidente ha coinvolto 3 mezzi che sono entrati in collisione per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine.

Nella dinamica dello schianto, purtroppo, una persona è deceduta.

Sul posto anche i Vigili del fuoco e il 118, la corsia sud è al momento chiusa.