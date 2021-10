Incidente mortale in moto, Terni piange Riccardo Kahuqi - Tuttoggi

Il drammatico incidente mortale si è verificato nel tratto di curve a confine tra la provincia di Perugia e quella di Terni; cordoglio per Riccardo Kahuqi

Un drammatico incidente mortale si è verificato nella giornata di ieri, 13 ottobre, lungo la Flaminia tra Terni e Spoleto. Il sinistro ha visto coinvolti un tir e un moto, in sella alla quale viaggiavano un ragazzo di 24 anni e una ragazza di 22.

La dinamica dell’incidente mortale

Il drammatico incidente si è verificato nel tratto di curve a confine tra la provincia di Perugia e quella di Terni; Riccardo Kahuqi, il giovane conducente della moto Kawasaki ha purtroppo perso la vita nella dinamica del sinistro. Secondo quanto è stato possibile apprendere, sembra che Riccardo Kahuqi, mentre viaggiava in direzione Terni, abbia invaso la corsia opposta finendo per schiantarsi contro un tir che sopraggiungeva nel senso di marcia opposto. L’impatto è stato devastante e i due ragazzi in sella alla moto sono stati disarcionati e catapultati a diversi metri di distanza dal luogo dello schianto.

Incidente mortale in moto

Riccardo Kahuqi è finito contro il guard rail del senso opposto di marcia ed è morto sul colpo, mentre la ragazza di 22 anni è stata trasferita in codice rosso all’ospedale di Terni in codice rosso, dove si trova attualmente ricoverata nel reparto di Terapia Intensiva con riserva di prognosi per i politraumi riportati in seguito all’incidente.

Riccardo Kahuqi

Riccardo Kahuqi, residente a San Gemini, era conosciuto nel comune del ternano come un ragazzo buono e disponibile con tutti. Il papà operaio, la mamma dipendente della farmacia del paese e un fratello più piccolo hanno ricevuto il cordoglio del sindaco Luciano Clementella e l’abbraccio di tutto il paese che si è stretto nel dolore intorno alla famiglia, sconvolta da una perdita incolmabile.

I funerali di Riccardo Kahuqi

A breve dovrebbero essere fissati data e luogo dei funerali; per ora il magistrato di turno non ha disposto l’esame autoptico sul corpo della vittima che potrebbe tornare nella disposizione dei famigliari per la celebrazione del rito funebre già dalle prossime ore.