Scherma, Santarelli "Squadra giovane, obiettivo alzare l'asticella" - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – “Negli ultimi anni abbiamo riportato a casa un titolo europeo e uno mondiale. La nazionale ha avuto un ricambio e adesso una squadra molto giovane, a parte me. Il gruppo è veramente forte e solido. L’obiettivo è alzare l’asticella”. Cosìlo spadista Andrea Santarelli, a margine della conferenza stampa di presentazione dei ritiri della Nazionali Olimpiche e Paralimpiche della scherma azzurra in Trentino presso la Fiera di Roma. “Siamo molto camaleontici rispetto alle altre Nazioni, questa è la nostra forza”.

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