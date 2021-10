Incidente tra moto e camion sulla Flaminia: muore centauro, grave 22enne - Tuttoggi

Tragedia lungo la Flaminia tra Spoleto e Terni, un motociclista è morto in un incidente stradale che ha coinvolto anche un camion

Tragedia sulla Flaminia nel tardo pomeriggio di mercoledì. Un motociclista è deceduto in seguito ad un incidente stradale avvenuto lungo la Flaminia nel territorio a confine tra Spoleto e Terni. Una donna di 22 anni, invece, anche lei in sella alla moto, è stata portata in codice rosso all’ospedale di Terni.

L’incidente stradale ha coinvolto una moto – in sella alla quale viaggiavano due persone – ed un camion, nel tratto di curve a confine tra la provincia di Perugia e quella di Terni. Purtroppo ad avere la peggio è stato un uomo alla guida della motocicletta. Grave, come detto anche una giovane, una 22enne residente a Terni. Ha riportato traumi in varie parti del corpo ed è stata portata in Rianimazione.

Sul posto sono presenti la polizia stradale, i vigili del fuoco ed il 118. Bloccato il traffico lungo la Flaminia per consentire i soccorsi.

Articolo in aggiornamento

(Foto di repertorio)