Incidente in bici, soccorso e ricoverato 19enne - Tuttoggi

Una domenica finita con una brutto incidente in bici per un dicianovenne nella zona di Gubbio.

Il giovane è stato soccorso dopo essere caduto in bicicletta, nella zona del parco Coppo: è successo intorno all’ora di pranzo, sul posto i vigili del fuoco di Gubbio e il SASU. Trasportato a mano per quasi 2 km lungo il sentiero, il 19enne è stato poi trasferito in elicottero a Perugia. Il ferito è rimasto sempre cosciente ma – fanno sapere i soccorritori – per l’incidente in bici ha riportato vari traumi anche al volto.