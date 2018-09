Inchiesta archiviata per l’ex sindaco di Cannara Giovanna Petrini, cadute tutte le accuse

Non ci sarà nessun processo nei confronti dell’ex sindaco di Cannara Giovanna Petrini, che dopo quello del 2015 per danno erariale conclusosi con un’assoluzione, vede archiviata l’inchiesta che la vedevano accusata di abuso d’ufficio, truffa e corruzione per aver affidato senza gara di evidenza pubblica l’esecuzione di due progetti di promozione turistica retribuiti con 120 mila euro (di cui 100 finanziati dalla Regione Umbria).

I fatti risalgono al 2011, quando l’allora consigliere di minoranza Fabrizio Gareggia, oggi primo cittadino della città della cipolla, aveva presentato un esposto alla Procura della Repubblica, per verificare se nell’operato dell’allora amministrazione Petrini relativo ad un progetto di promozione turistica fossero da ravvisare o meno delle irregolarità.

I due eventi di promozione risalivano invece al 2009, e nello specifico erano la partecipazione del comune di Cannara a una trasmissione televisiva registrata il 13 settembre 2009 e messa in onda su un canale nazionale il 4 ottobre successivo, e la realizzazione di una caccia al tesoro andata in scena il 5 e l’8 dicembre 2009. Come riportano le cronache dell’epoca, entrambe le manifestazioni, presentate con un unico progetto, erano state finanziate dalla Regione Umbria, tramite fondi della Comunità Europea destinati allo sviluppo rurale, col massimo del contributo ammissibile, pari a circa 100.000 euro (più un altro 20% a carico del Comune).

Nelle 22 pagine di esposto, Gareggia aveva sollevato svariate perplessità, ma il tutto è finito nel nulla: Petrini, secondo quanto emerso dalle indagini, non ha violato nessuna norma e neanche lo aveva fatto il funzionario regionale e due suoi parenti il cui studio aveva curato l’assegnazione di questo e altri contributi del Psr. Il provvedimento di archiviazione, su richiesta del pm Claudio Cicchella, è stato firmato nei giorni scorsi dal gip Alberto Avenoso.

“È successo quello che mi aspettavo – il commento di Petrini a Tuttoggi.info – non ho commesso reati né sono stata rinviata a giudizio, ma il tutto è stato usato da una parte dei miei ex alleati (il Pd, ndr ) per attaccare me e gli esponenti della mia giunta a me più vicini politicamente. Spero che a questa notizia sia dato lo stesso risalto che venne dato all’epoca ai presunti abusi. Vorrei ringraziare l’avvocato Giuseppe Caforio, un amico prima ancora che il mio legale, e gli amici e i familiari per essermi rimasti vicini in questi otto anni. Finalmente giustizia è fatta, anche se con i tempi lunghi”.

