Incendio in un pub, danni ingenti alla struttura dichiarata inagibile (Aggiornamenti) - Tuttoggi.info

Il rogo si è sprigionato all'alba nel locale di Vaccara (Gualdo Tadino), vigili del fuoco al lavoro dalle 6.30 | Non ci sono feriti

Un violento incendio ha colpito, all’alba di questa mattina (12 giugno), il Cucco’s Pub a Vaccara, Gualdo Tadino.

I vigili del fuoco di Gubbio e Gaifana hanno lavorato a lungo per domare il rogo (fino alle 12 circa), sprigionatosi intorno alle 6.30 per cause in corso d’accertamento.

La struttura, che al suo interno è fatta principalmente di travi e capriate in legno, ha subito notevoli danni, con la sala principale praticamente devastata. Fortunatamente non risultano feriti.

Attualmente sono in corso le operazioni di bonifica e d’indagine da parte del nucleo dei Vigili del fuoco NIA (Nucleo Investigativo Antincendio) insieme a due funzionari dei pompieri di guardia. Sul posto anche carabinieri di Gualdo Tadino, Asl e ARPA. La struttura è stata dichiarata completamente inagibile.