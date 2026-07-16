Incendio in un appartamento a Elce, un uomo preso in cura dal 118 - Tuttoggi.info

Nel tardo pomeriggio di giovedì i vigili del fuoco del distaccamento di Corso Cavour sono intervenuti a Elce, a Perugia, per un principio d’incendio che si è sviluppato all’interno di un appartamento al piano terra di un condominio.
I vigili del fuoco hanno provveduto allo spegnimento delle fiamme e alla successiva messa in sicurezza dell’area.
Personale del 118 ha preso in cura l’uomo che occupava l’immobile per gli accertamenti del caso. Presente anche la polizia di Stato. Sono in corso accertamenti sull’origine del rogo.