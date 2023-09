A fuoco un annesso in legno. Nessun ferito e nessuna conseguenza per la struttura

A fuoco l’annesso in legno adiacente al centro sportivo Panda di Foligno. I vigili del fuoco sono intervenuti dalle 5.30 di questa mattina per arginare le fiamme che nel giro di poco hanno divorato la struttura, una casetta in legno. Nessun ferito, l’intervento è ancora in corso.

Non ci sarebbero conseguenze neanche per la struttura principale.