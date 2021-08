Incendio alle pendici della Rupe di Orvieto, sul posto elicotteri e Vigili del Fuoco - Tuttoggi

Le fiamme si sono sviluppate sul versante meridionale della Rupe, in località Cannicella. Situazione tenuta sotto controllo

Poco dopo le ore 15:30 di oggi un incendio è divampato alle pendici della Rupe di Orvieto in corrispondenza della Strada comunale “Fontana del Leone” in località Cannicella ben visibile dalla “Badia”.

Nella zona stanno operando per lo spegnimento del focolaio principale gli elicotteri di EliUmbria / Servizio Forestale della Regione e un Drago dei Vigili del Fuoco proveniente da Arezzo, in ausilio anche le squadre della Protezione Civile per circoscrivere le parti più esterne dell’area interessata dalle fiamme. Sono già stati effettuati una dozzina di lanci e si sta valutando l’intervento del Canadair.

Le abitazioni che si trovano nella zona non sono state fortunatamente interessate dalle fiamme, solo una persona è stata evacuata per ragioni di sicurezza.

Si tratta di una zona di particolare pregio panoramico che insiste all’interno del PAAO / Parco Archeologico Ambientale dell’Orvietano, dove è situata anche la necropoli etrusca di Cannicella.

Foto repertorio TO