Incendio al terzo piano di un condominio, evacuate 9 famiglie - Tuttoggi

Nono sono ancora note le cause del rogo, sul posto due squadre dei vigili del fuoco

Incendio al terzo piano di un condominio, questa mattina (14 aprile), intorno alle 10, proprio di fronte alla rotonda di Piazza Carlo Marx (a pochi metri dal cinema Metropolis), a Umbertide.

Non è ancora chiara la causa del rogo ma, da quanto emerge, sarebbero già state evacuate 9 famiglie in via precauzionale. Non ci sarebbero feriti. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco (Città di Castello e Perugia) con l’ausilio di un’autoscala. Seguiranno aggiornamenti.