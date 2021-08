Incendio a Maratta, brucia deposito rifiuti| Foto e video - Tuttoggi

Vasto dispiegamento di forze e strada chiusa a Maratta per un incendio nell'area dell'inceneritore: bruciati carta e plastica

Vasto dispiegamento di forze e strada chiusa a Maratta per un incendio nell’area dell’inceneritore. In particolare a bruciare è il deposito dei rifiuti dell’Asm. L’allarme è scattato dopo le 17 di oggi (giovedì 12 agosto), con i vigili del fuoco ed i carabinieri presenti sul posto mentre la municipale ha provveduto a chiudere la strada.

La colonna di fumo che si è alzata dall’area dell’inceneritore è rimasta visibile da diversi chilometri di distanza per diverso tempo, ma finalmente si sta dissolvendo. Nella zona risuona la sirena antincendio.

A bruciare, come detto, l’area di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti differenziati che in parte era stata comunque svuotata. Il rogo è partito da un nastro trasportatore e si è diffuso ai rifiuti, in particolare carta e plastica.

Sul posto i vigili del fuoco del comando provinciale di Terni con 5 mezzi e tutto il personale a disposizione. La situazione risulta sotto controllo.

Incendio Maratta, i video

(articolo in aggiornamento)