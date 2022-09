Inaugurata la SpoletoNorcia in MTB con Filippo Pozzato e Marino Bartoletti

Festa dello sport a Spoleto con l'ex ciclista Filippo Pozzato e Marino Bartoletti

Uno splendido sole ha illuminato la piazza Garibaldi di Spoleto per l’inaugurazione della nona edizione de La SpoletoNorcia in MTB; anche la natura ha dato una mano a spazzare via le paure dei forti temporali di ieri.

Dopo l’esecuzione dell’Inno di Mameli da parte della banda musicale della città di Spoleto, il taglio ufficiale del nastro è stato diretto dal sindaco di Spoleto, Andrea Sisti insieme agli altri suoi colleghi della Valnerina, Benedetti, Dottori e Fibraroli, che Luca Ministrini, presidente del Comitato Organizzatore, ha voluto definire non più autorità, ma “amici di questa manifestazione”. Graditissima anche la presenza del colonnello Pier Giorgio Giordano, comandante del 2° reggimento Granatieri di Sardegna, appena ricostituito a Spoleto dopo 20 anni.