In Piazza 40 Martiri torna ‘Gubbio Street Food’

share

Visto il successo delle passate edizioni, torna a Gubbio ‘Street Food’, ovvero ‘cibo di strada’, da venerdì 28 a domenica 30 giugno, evento promosso da ‘Il panino di Baldino’ e l’associazione ‘Accademia dei Sapori d’Italia’, con il patrocinio del Comune e il sostegno di privati.

Lo Street Food non è solo un fenomeno di moda, è un nuovo modo di vivere il rapporto millenario di una cultura con il proprio cibo e le proprie radici, reinventandolo in forma innovativa, sorprendente, pratica e soprattutto gustosa. Il trend è innegabile, oramai lo Street Food ha acquisito i suoi quartieri di nobiltà anche grazie alla globalizzazione, alla mediatizzazione del cibo e dei cuochi a livello planetario. Giornali e riviste, trasmissioni televisive, guru della gastronomia hanno consacrato il cibo “on the road” a nuova icona del terzo millennio.

“La manifestazione avrà come quartier generale sempre Piazza 40 Martiri, come per le passate edizioni – spiega Alessandro Pierini per l’organizzazione – con i Food Truck che proporranno uno ‘Street Food’ variegato e di qualità accompagnato da una selezione di birre artigianali nazionali e del territorio per avvicinarsi ad un nuovo modo di gustare cibi e bevande di alta qualità. E’ un’iniziativa che vuole contribuire a promuovere il turismo nel territorio e rappresenta sicuramente un’opportunità per creare un percorso che valorizzi gli spazi, un momento di scambio e di incontro, che darà vivacità alla città”.

L’apertura degli stand sarà venerdì 28 giugno alle ore 12 con orario continuato fino a tarda serata; previste, alle ore 21, tre serate di intrattenimenti musicali: venerdì 28 esibizione ‘The Kesual Band’; sabato 29 ‘Music Contest’ e domenica 30 giugno ‘Rock Out’. Inoltre, durante la manifestazione ci saranno tutti i giorni gonfiabili per i più piccoli.

share

Stampa