In moto (con stile) per solidarietà, a Palazzo Vitelli 285 "gentlemen" delle due ruote - Tuttoggi.info

Successo per la 10^ "The Distinguished Gentleman’s Ride“, che ha raccolto 3000 euro per la ricerca sul cancro alla prostata e la salute mentale degli uomini

Moto, stile, eleganza e tanta solidarietà. La 10^ “The Distinguished Gentleman’s Ride“, a Città di Castello, ha fatto centro con quasi 300 equipaggi al via.

Sotto la regia mondiale del comitato di Sidney, la manifestazione organizzata dall’Associazione Ferro E Motus ha riunito motociclisti in stile classico e vintage per raccogliere fondi per la ricerca sul cancro alla prostata e la salute mentale degli uomini. Nonostante le previsioni meteo abbiano scoraggiato una più ampia partecipazione domenica scorsa (19 maggio), in Piazza Garibaldi si sono dati appuntamento 285 partecipanti iscritti all’evento, che hanno permesso di raccogliere 3000 euro devoluti alla Fondazione Movember (partner ufficiale) per i fini sopracitati.

I “gentlemen” ad Anghiari

“L’edizione 2024 è stata un vero successo – ha dichiarato Matteo Barbagli, presidente di Ferro E Motus – Con 285 equipaggi, Città di Castello ha conseguito, come numero di iscritti, il 9° posto tra le 51 città d’Italia partecipanti superando, per presenze, città capoluoghi di Regione e di Provincia.”

L’intrattenimento dei partecipanti al raduno, organizzato all’interno dello splendido Parco di Palazzo Vitelli a Sant’Egidio, è stato molto apprezzato anche per la presenza di particolari merchandiser di brand per le due ruote, insieme a folcloristici “Food Truck” con alimenti tipici del territorio umbro. Il gruppo dei “Principi di Galles” ha inoltre allietato con musica folk il pomeriggio durante il quale anche la cittadinanza ha partecipato curiosa.

I “gentlemen” in Piazza Garibaldi

Chiuso questo capitolo Ferro E Motus è già pronta per organizzare altri eventi come quello dell’“Apecchiese sicura”, giunto anch’esso alla 10^ edizione e previsto nei prossimi mesi, con il quale si intende sensibilizzare le istituzioni competenti alla messa in sicurezza della strada e i motociclisti a percorrerla nel rispetto del codice della strada. Oltre a questo “l’officina condivisa” dell’associazione ha programmato altre iniziative rivolte alla raccolta di fondi da destinare a fini benefici per il finanziamento del progetto “Hold Fast”, sempre rivolto alle problematiche legate al cancro alla prostata.