In libreria dal 25 ottobre il nuovo libro di padre Enzo Fortunato - Tuttoggi

E se tornasse Gesù?, Una domanda al cuore del Cristianesimo

Se Cristo tornasse oggi? Ecco la domanda che si è posto padre Enzo Fortunato, francescano e conventuale, giornalista e scrittore.

Con la domanda al cuore del Cristianesimo, del nostro vivere, del nostro amore, del nostro agire, padre Enzo Fortunato propone una riflessione profonda, attraverso storia e letteratura. Cosa possiamo imparare dal modo in cui grandi autori hanno immaginato il ritorno di Cristo sulla terra? Prima di tutto che la modernità e la contemporaneità ci mettono di fronte a ciò che la teologia ha sempre chiamato le questioni ultime o le domande essenziali. Flaiano, Michelstaedter, Tolstoj, Dostoevskij e altri, ciascuno a suo modo, ci dicono che nonostante tutte le apparenze contrarie, nonostante tutte le ironie e le demistificazioni, la verità evangelica mantiene per noi tutta la sua forza e la sua attualità. Quando Cristo batte alle nostre porte – e questo avviene molto più spesso di quanto crediamo – noi ci limitiamo a far entrare nelle nostre case il suo nome e lasciamo fuori le sue verità che sono la pazienza, il perdono, l’amore. In fondo è soltanto l’amore che le raccoglie e le riassume tutte.