In farmacia anche i vaccini antinfluenzali, c’è l’accordo con la Regione

“La rete delle farmacie umbre rappresenta un ulteriore riferimento del sistema sanitario sul territorio – afferma l’assessore regionale alla Salute, Luca Coletto – grazie al quale viene garantita la prossimità e la tempestività di risposta ai cittadini, soprattutto in merito alle varie campagne vaccinali. A partire dal 10 novembre, infatti, i cittadini potranno ricevere gratuitamente la vaccinazione antinfluenzale anche nelle farmacie aderenti”.

“Proseguire sulla strada tracciata dalla Farmacia dei Servizi è determinante, perché si possono offrire ulteriori prestazioni per la tutela della salute. Esprimiamo soddisfazione e ringraziamo l’assessore alla Salute Luca Coletto e il direttore Massimo D’Angelo per aver nuovamente evidenziato come le farmacie siano dei presidi sanitari strategici per la popolazione”, sottolineano il presidente di Federfarma Umbria, Augusto Luciani, e la presidente di Federfarma Perugia, Silvia Pagliacci.

Negli ultimi quindici mesi le 73 farmacie umbre aderenti hanno somministrato circa 57mila vaccini anti-covid e adesso saranno a disposizione anche per la campagna vaccinale antinfluenzale.

I cittadini potranno prenotare l’appuntamento contattando le stesse farmacie, le quali gestiranno l’agenda andando incontro alle loro disponibilità. Le farmacie umbre aderenti saranno anche a disposizione come punti di consegna dei vaccini antinfluenzali per i medici di medicina generale, un ulteriore servizio questo, teso a fare rete con l’obiettivo di rispondere efficacemente ai bisogni dei cittadini.

L’elenco delle farmacie è consultabile al sito www.umbria.federfarma.it nella sezione Servizi al Cittadino