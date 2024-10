In centinaia a Santa Maria per l'ultimo saluto a Gaia Pagliuca - Tuttoggi.info

Lacrime, palloncini bianchi e commozione, nella Basilica di Santa Maria degli Angeli, per i funerali di Gaia Pagliuca, la 23enne tragicamente scomparsa dopo tre giorni di ricovero, a seguito di un grave arresto cardiaco occorsole durante un intervento odontoiatrico per l’estrazione di un dente del giudizio in uno studio dentistico dell’assisano.



In tantissimi – tra cui ovviamente il padre Vincenzo e il fratello Valerio – hanno voluto salutare una ragazza piena di vita, neo laureata e che si apprestava a cominciare, dopo anni di studi e il grande dolore per la perdita della mamma, la sua vita da adulta. Tanti anche i palloncini bianchi con elio liberati in suo onore durante il suo saluto finale al termine delle esequie.

Intanto continua la raccolta fondi in memoria di Gaia Pagliuca, con i proventi destinati al canile di Ponte Rosso: su GoFundMe la raccolta ha raggiunto quasi 12.000 euro, grazie a oltre 550 donazioni.