Assisi, 24enne colpita da malore mentre era dal dentista: ricoverata in gravi condizioni a Perugia - Tuttoggi.info

È ricoverata all’ospedale Santa Maria della Misericordia in prognosi riservata e in condizioni molto serie la giovane, di circa vent’anni, che nella giornata di giovedì ha avuto un arresto cardiocircolatorio mentre era in uno studio dentistico del comprensorio assisano.

Al momento non è chiara la dinamica dei fatti: secondo le prime informazioni, la giovane avrebbe avuto – per motivi al momento sconosciuti – un arresto cardiocircolatorio. Immediata la chiamata al 118 per richiedere i soccorsi: sul posto l’ambulanza con l’automedica dell’ospedale di Assisi e l’elisoccorso Nibbio. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Assisi guidati dal capitano Vittorio Jervolino, che hanno informato l’autorità giudiziaria dell’accaduto e che ora indagano per accertare la dinamica esatta di quanto successo giovedì pomeriggio.