In auto con una katana dalla lama di 60 cm, denunciato 22enne - Tuttoggi

Nel primo pomeriggio di ieri (29 maggio) un 22enne, durante un controllo in strada Piano di Canale da parte dei carabinieri di Piediluco, è stato trovato in possesso di una “katana” con una lama della lunghezza di circa 60 cm.

L’arma, riposta nel baule posteriore dell’auto, è stata subito sequestrata dai militari, visto che il giovane non ha saputo neanche dare una valida giustificazione per il possesso della lunga spada. Inevitabile la denuncia per detenzione illegale di armi.