In aumento gli ingressi al Pozzo di San Patrizio: oltre 40.000 nel primo trimestre 2024 - Tuttoggi.info

Oltre 40.000 visitatori al Pozzo di San Patrizio di Orvieto nel primo trimestre del 2024: da gennaio a marzo i biglietti venduti sono stati 40.327, il 5% in più rispetto ai 38.317 dello stesso periodo del 2023.

Circa 8.000 i visitatori nel weekend pasquale, da sabato 30 marzo a lunedì 1 aprile.

Molto positivi anche i numeri della Torre del Moro, dallo scorso anno rientrata nella gestione diretta del Comune di Orvieto. 6.097 gli ingressi nei primi tre mesi dell’anno, contro i 5.070 del 2022, con un incremento del 20%.

Tardani: “Avvio della stagione turistica incoraggiante”

“Gli indicatori del Pozzo di San Patrizio e della Torre del Moro – commenta il sindaco e assessore al Turismo del Comune di Orvieto, Roberta Tardani – evidenziano un avvio di stagione turistica incoraggiante. Le statistiche confermano l’aumento dei visitatori anche in un periodo tradizionalmente non favorevole come febbraio, con un incremento del 17% rispetto all’anno precedente“.