Imprenditorialità giovanile in Umbria: Orvieto al primo posto per i Comuni sopra i 15mila abitanti - Tuttoggi.info

Orvieto, per i Comuni sopra i15mila abitanti, Gualdo Cattaneo, per quelli tra i 5mila e i 10mila residenti, Monteleone di Spoleto, per i Municipi fino a 5mila abitanti, sono le realtà municipali dell’Umbria sul gradino più alto del podio per tasso di imprenditoria giovanile, ossia per numero di imprese giovanili registrate ogni 100 residenti giovani (18-35 anni).

La definizione di impresa giovanile avviene in base alle seguenti condizioni: per quelle individuali, il titolare deve avere meno di 35 anni; nel caso di società di persone, oltre il 50% dei soci deve avere meno di 35 anni; nel caso di società di capitali, la media delle età dei soci e degli amministratori deve essere inferiore al limite dei 35 anni.

“I dati dell’indagine della Camera di Commercio sull’imprenditorialità giovanile, utilizzando i dati del Sistema Camerale e dell’Istat, ci consegnano la realtà di un’Umbria che, su tale fronte, è nella media nazionale“, dichiara Giorgio Mencaroni, Presidente della Camera di Commercio dell’Umbria. “La vocazione imprenditoriale nei giovani è un fattore di grandissima importanza per la Regione e per l’intero Paese; deve essere aiutata in tutti i modi possibili, perché risorsa indispensabile alla crescita economica e sociale“.

Terni davanti a Perugia: il dato

A livello di Province, quella di Perugia ha un tasso di imprenditorialità giovanile (4,5 imprese giovanili ogni 100 giovani tra 18 e 35 anni) inferiore a quella di Terni (5,1), mentre il dato medio regionale è di 4,7 imprese giovanili per 100 giovani.

Il tasso di imprenditorialità nei comuni umbri sopra i 10mila abitanti

Il podio più alto, tra i Comuni umbri sopra i 10mila abitanti, spetta a Orvieto (5,8 imprese giovanili ogni 10mila). Al secondo posto si piazza Todi (5,6), al terzo Castiglione del Lago (5,4). Alle loro spalle i Comuni di Terni (5,4) e Gualdo Tadino (5,3).

Il tasso di imprenditorialità nei comuni umbri tra 5mila e 10mila abitanti

Nella fascia tra i 5mila e i 10mila abitanti, in Umbria il gradino più alto del podio sulle imprese giovanili va a Gualdo Cattaneo con 5,8 aziende rette da giovani 18-35 ogni 100. Il secondo posto lo conquista invece Trevi (5,3) e il terzo Passignano sul Trasimeno (5). La top five è completata da Montefalco (4,9) e Nocera Umbra.

Il tasso di imprenditorialità nei comuni umbri fino a 5mila abitanti

Nella categoria dei Comuni sotto i 5mila abitanti, al primo posto Monteleone di Spoleto (13,4 imprese giovanili ogni 100 residenti tra 18 e 35 anni). Seguono Sant’Anatolia di Narco (11,2), Norcia (10,4), Calvi dell’Umbria (7,2) e Giano dell’Umbria (6,9).