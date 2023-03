Impiegati e contabili: offerte di lavoro e stage retribuiti

Quattro sopralluoghisti per fibra ottica full time per importante azienda operante nel settore delle telecomunicazioni a Perugia. Le figure ricercate lavoreranno in un ambiente dinamico e stimolante e dovranno recarsi nei siti della regione di competenza per verificare la conformità della fibra ottica, utilizzando dispositivi messi a disposizione dall’azienda. Sono richieste totale disponibilità ad effettuare trasferte giornaliere e settimanali in tutta Italia e motivazione e flessibilità. Requisito preferenziale: l’aver maturato esperienza nella mansione. Si offrono mezzi aziendali, buoni pasto giornalieri e contratto iniziale a tempo determinato di tre mesi tramite agenzia con successiva possibilità di proroghe;

Addetto alla contabilità full timeper importante studio di consulenza di Perugia. La risorsa si occuperà, in un ambiente dinamico e stimolante, della tenuta della prima nota di cassa e banca, della registrazione fatture, della redazione di scritture contabili di base e dei relativi registri, della redazione delle dichiarazioni dei redditi e della predisposizione degli adempimenti fiscali e previdenziali. I requisiti sono motivazione e flessibilità, orientamento al cliente e buone capacità relazionali e capacità di problem solving. Crescita professionale all’interno di un importante studio del territorio, formazione continua e inquadramento in base all’esperienza;.

Stage retribuiti

Stage area qualità full time per azienda operante nel settore dell’industria chimica ad Assisi. La figura ricercata si occuperà, in un ambiente dinamico e stimolante, della scrittura delle procedure e del supporto nell’impostazione del sistema di qualità aziendale. I requisiti sono ottima conoscenza pacchetto office, conoscenza della lingua inglese, laurea triennale in Chimica, o Scienze e tecnologie alimentari o Scienze e tecnologie farmaceutiche o Scienze agraria o diploma di perito chimico o agrario, conoscenza base dei sistemi di gestione qualità, conoscenza laboratorio chimico di base e motivazione e flessibilità. Crescita professionale e stage retribuito;

Stage full time per importante studio di consulenza del lavoro operativo a Perugia da oltre 50 anni. Le risorse, laureande e/o laureate in Giurisprudenza o Economia, verranno inserite all’interno di uno staff composto da 15 persone altamente qualificate e saranno affiancate nella loro formazione in un contesto strutturato, dinamico e stimolante. Si richiedono proattività e motivazione. Si offre crescita professionale all’interno di un importante studio del territorio. Stage retribuito con successiva stabilizzazione.

